مواطن: الشعب المصرى خلف قرارات الرئيس السيسى ( فيديو)

أكد المواطنين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة قراراته التي يتخذها، لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد الله عرفة، أحد المواطنين، إنه يدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية، حيث إن قرارات الرئيس كانت من أقوى الرسائل التي وجهت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد التعدي على الأهالي في عزة وقتل الأطفال والنساء وكبار السن دون وجه حق.

وأضاف أن الشعب المصري بأكمله خلف الرئيس والقيادة السياسية في قراراتهم حول القضية الفلسطينية، وأنه يثق في قرارات الرئيس، لذلك يدعمه ويؤيدها.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو الشاحنات في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.