الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي أعاد هيبة مصر بعد ثورة 30 يونيو وكلنا وراك (فيديو)

مواطن
مواطن

تبدأ فترة جديدة من الحكم بعد إنتخابات الرئاسة القادمة لذلك طالب الشعب المصري الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة لاستكمال الإنجازات التي حققها في فترة زمنية وجيزة.

قال سيد الوكيل موظف بالمصرية الاتصالات:« كلنا خلف الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة حقق عدة مشاريع مهمة في الدولة المصرية وحافظ علي الأمن القومي ويكفي اننا في استقرار وأمان بعد سنوات من التخريب والتهميش».

وأضاف لازم الرئيس السيسي هو الي يكمل المشوار الذي بدأ فيه من توليه الحكم ولا يوحد أمين علي مصر في الوضع الحالي إلا هو.

الاقتصاد: نجحت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، الذي أنقذ مصر من حالة الإفلاس في عام 2012 والذي لاقي إشادات دولية باعتباره أسرع الاقتصاديات نموا بعد الإصلاحات الأخيرة.

البترول: حققت مصر الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي والوصول لأعلى معدلات إنتاجه تاريخيًا، 7 مليارات قدم مكعب يوميا، للتحول مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز.

جزء من الإنجازات 

  • إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة.
  • المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
  • المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
  • محطة عدلي منصور التبادلية.
  • مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  • القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).
  • القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين).
  • محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
  • إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية".

مبادرة حياة كريمة

تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري

https://youtu.be/fa7OiDOSr_A

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