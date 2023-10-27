مواطن: أهل غزة على دماغنا وتهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض (فيديو)

عبر أحد المواطنين يدعى أحمد حمدي عن غضبه الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات والحرب الممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال القصف والعدوان على المنشات بالقطاع وسقوط الآلاف من الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء والرجال المسنين ليواصلوا طريقتهم الخبيثة في سفك الدماء وتشريد أبناء الوطن والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وأضاف أن الفلسطينيين على رأسنا ونحبهم ونقدرهم ولهم في مصر ما للأشقاء السوريين واليمنيين والسودانين، فهي الملجأ لهم في الشدائد، لكنه في الوقت ذاته يرفض بشكل قاطع ما يسعى اليه الإحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة لسيناء لأن ذلك بمثابة نكبة جديدة لايتقبلها أحد من المواطنين في فلسطين ولا في مصر.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".