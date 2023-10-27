مواطنة: كل الدعم لقرارات الرئيس السيسي وأرفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قالت إحدى المواطنات، إن الشعب الفلسطيني يعيش أسوأ فترات في تاريخه وما يمر به أمر ليس سهلا على الإطلاق والله سبحانه وتعالى هو القادر على إخراجهم من تلك المحنة.

وأكدت على أنه لابد من توثيق كل جرائم العدوان الصهيوني التي يقوم بها في حق أهل فلسطين حتى يذكرها التاريخ يوما ما، معلقة: "الحمد لله السوشيال ميديا عاملة اللي عليها وكل الناس حريصة على أنها تكتب وتنشر جرائم الاحتلال من غير ما يتعاملوا معاها على أنها تريند لكن بيتعاملوا أنها قضية تمس الشعب كله".

وأضافت أن الدولة المصرية وقادتها فعلوا ما بوسعهم من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ولم يتهاونوا مع جرائم الاحتلال ومصر ضمن أوائل الدول التي دعمت القضية الفلسطينية.

https://youtube.com/shorts/Af55ivlCAzk

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: “يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر”.