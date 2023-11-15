الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي نجح فى حماية مصر من الإرهاب (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال مروان رزق، مواطن مصري، إن يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه هو الأجدر لتولي شؤون الدولة المصرية خارجيا وداخليا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع سياسيا واقتصاديا.

وتابع المواطن المصري، أننا نواجه حربا خارجية بالضغط على مصر وفتح معبر رفح والسماح بالتهجير لأشقاءنا الفلسطينيين وضياع القضية الفلسطينية واحتلال أرض سيناء المصرية، ولكن بقرارات الرئيس السيسي الحكيمة تصدينا لهذا الفكر الصهيوني وواجهنا سلب أراضينا من بين أيدينا مرة أخرى لأن سيناء أرض مصرية مروية بدماء شهدائنا الأحرار.

وأكد أن ما لم نفهمه في الماضي أدركنا معناه حاليا بجهود الدولة المصرية في تسليح الجيش المصري بأحدث المعدات الحربية والدفاعية لأن في هذا التوقيت إذا لم نؤمن أن جيشنا خط الدفاع الأول للدولة المصرية فلن نكون في مأمن ولن تكون لنا جبهة قوية تحمي حدود الأمن القومي المصري.

وثمن جهود الدولة المصرية، وأن لها قرارات حاسمة وحكيمة في أوقات الأزمات العالمية الاقتصادية والسياسية والتي تجعلنا نمر بتلك الفترات الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

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مواطن: مصر نجحت في إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

 

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