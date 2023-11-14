مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

أعلن الشعب المصري عن دعمه خطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى مصر خاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.

وأكدت الأحزاب المصرية وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستُدفع، مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

ويقود الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودًا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم كل الدعم اللازم لإخواننا الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو استقبال المصابين، وتوفير العلاج اللازم لهم.

وفي السياق، تحدثت "الدستور" مع عدد من المواطنين حول هذه الأزمة، وقال شاب يدعى "مهند": "مصر بكل قوتها، سواء من القيادة أو الشعب، أثبتت أنها تقف بقلب واحد مع قضية فلسطين، من خلال حملات التبرع بالدم ونقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر معبر رفح، وأيضًا خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل رسائل هامة، أولها رفض دولة مصر تصفية قضية فلسطين عن طريق تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا هو المخطط الذي كان يسعى إليه بشدة الكيان الصهيوني".

وأضاف: "الموقف المصري الحاسم أجهض هذا المخطط في مهده، لأن التهجير معناه نهاية القضية الفلسطينية، ونجاح العدو الصهيوني في فرض سيطرته الكاملة على أرض فلسطين".