طالب إعدادى: مصر أكثر دولة تساند الفلسطينيين فى أزمتهم الأخيرة

تواصل الدولة جهودها المضنية لحل الأزمة الفلسطينية، وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وفي السياق ذاته، قال محمد حسن طالب في الصف الثالث الإعدادي لـ“الدستور”: “في البداية عايز أوضح أن طول عمر الصراع العربي الإسرائيلي يشهد اعتداءات غاشمة من الجانب الصهيوني، ولكن في النهاية العرب سينتصرون، كما انتصر الجيش المصري في حرب ١٩٧٣، وبصراحة مصر هي أكثر دولة مساندة للفلسطينيين في أزمتهم الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالينا هناك”.

وأضاف: "بالنسبة لمخطط التهجير الذي حاربت عليه إسرائيل منذ اليوم الأول في حربها على غزة، سيادة الرئيس السيسي نجح في كشف هذا المخطط وتدميره من البداية بفضل حكمته وفطنته، أتمنى في أقرب وقت يتم وقف هذه الحرب التي أزهقت أرواح أبرياء".