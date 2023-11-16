الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: ندعم قرارات الرئيس السيسي.. وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

قال أحد المواطنين، إن الشعب المصري على أتم استعداد لتقديم مختلف التضحيات من أجل الشعب الفلسطيني لما يجمعنا به من حب وود وهناك مشاعر طيبة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف الشعب المصري كان واضحا بداية من مبادرات المقاطعة.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر لها الدور الأكبر في دخول المساعدات والإغاثات الإنسانية لقطاع غزة ولابد من تكاتف كل الدول لدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر في إحباط المخطط الصهيوني وتهجير الفلسطنيين لأراضي سيناء.

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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