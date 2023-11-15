مواطن: أطالب الرئيس القادم باستمرار الإنجازات والمشاريع الخدمية للمواطنين (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

قال محمود عياد، أحد المواطنين، إنه لا يتمنى أن يكون هناك رئيس للدولة المصرية سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لكونه رجلًا عسكريًا مخابراتيًا من الطراز الرفيع، مؤكدًا على أنه بالنظر لما يحدث في البلاد المجاورة لنا من حروب وخراب سوف نتأكد أن الدولة المصرية في يد أمينة وهي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ على مدار السنوات الماضية العديد من المشروعات الضخمة في مختلف المجالات والقطاعات، وأبرزها مشروعات الطرق والكباري، علاوة على الاهتمام بالريف والصعيد فالرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بالريف والصعيد المصري.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.