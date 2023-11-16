مواطن: حدودنا خط أحمر ومصر قدمت ما بوسعها للفلسطينيين (فيديو)

قال مروان محمد إن ما يحدث في الأراضي الـ فلسطينية أمر مؤسف غير إنساني وغير مقبول لدى المصريين ولدى العالم العربي والغربي أيضا، مشددًا على ضرورة وضع حل من قبل قادة العالم بوقف إطلاق النار في غزة والتكاتف مع الدولة المصرية.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر قدمت ما بوسعها من أجل دعم القضية الفلسطينية والمواطنين قدموا ما بوسعهم من خلال المساعدات والاغاثات وأيضا التنديد بالاحتلال الصهيوني عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أنه يرفض مخطط التهجير لأرض سيناء وأن الحدود المصرية خط أحمر لايمكن لأحد أن يتجاوزه.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.