مواطن: "كلنا وراء الرئيس السيسى لإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين" (فيديو)

قال أحد المواطنين، إننا لا نملك سوى الدعاء لأشقائنا في فلسطين والتنديد بـالعدوان الصهيوني وما يقوم به من مجازر وانتهاكات وجرائم في حق الأطفال والنساء والمواطنين العزل في أنحاء قطاع غزة المحاصر.

وأضاف لـ"الدستور" أن مصر كانت في صدارة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ومنذ بداية الحرب الأخيرة، قدمت المساعدات والإغاثات وأيضًا استقبال الجرحي والمصابين في مستشفيات سيناء بعد أن توقف معظم مستشفيات غزة إثر القصف المستمر من العدوان الإسرائيلي.

واختتم: "كلنا خلف قرارات الرئيس السيسي الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم".

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا، هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".