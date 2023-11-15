طالب: الاعتداء الإسرائيلى على غزة فتح أعين الأجيال الجديدة على القضية

قال أحد المواطنين يدعى عبد الرحمن أحمد، وهو طالب في المرحلة الثانوية، إن ما يحدث في قطاع غزة لما يزيد عن شهر كامل من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر كارثي، لا يقبله ضمير حي، رغم أننا لسنا في العصور المظلمة، ورغم ما يتمتع به العهد الحالي من حداثة وتطور والجمعيات الحقوقية، إلا أن الكيان الإسرائيلي لم يستطع أن يخرج من عباءة العنف وإراقة الدماء البريئة من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وأضاف أن الأحداث الجارية في قطاع غزة فتحت أعين أجيال لم تكن تعرف الكثير عن القضية الفلسطينية، حيث إن مصر والمصريين على مدار تاريخ الصراع من عام 1948 وقبله وهم يساندون الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتوا من قوة، ومستمرون على ذلك رافضين نهج التهجير الذي يسعى له الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".