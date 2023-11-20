إزالة وإيقاف 65 حالة تعدي ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدى بكل حزم وقوه مع جميع صور التعدى بالبناء المخالف.

من جانبه، قاد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة يرافقه المهندس ايهاب عبد القوى ويسرى محمد نائبا رئيس المركز ورؤساء القرى وإدارة الإزالات والإشغالات حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بقرى واحياء بنى مزار أسفرت عن رصد وإزالة 57 حالة تعدي على أراضى زراعية وبناء مخالف من بينها إزالة 44 حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرى المركز على مساحة ٢ فدان وقيراطين كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج وقسم الازالات والتنظيم من ازالة ٣ حالات تعدى على ارض زراعية بقرية الجندية وصفط وازال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم ٧ حالات تعدى على ارض زراعية على مساحة ٢.٥ قيراط وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات والتفتيش المالي والاداري بالمركز بإيقاف حالة صب لبشة(حصيرة) في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٦٠ متر بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية وتم التحفظ على ٢٠ شيكارة أسمنت بديوان عام الوحدة المحلية، وتشميع منزل مخالف مساحتة ٣٠٠ متر بشارع الحرية لقيامه بعمل شدة خشبية لسقف بالدور الخامس علوي وتم التحفظ على عدد ٦٠ سيخ حديد، إلى جانب فك شدة خشبية في المهد لأعمدة بالدور الأرضي لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ متر بشارع متفرع من شارع الحرية للمرة الثانية على التوالي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة أنه تم تنفيذ حملة إزالة بحضور حسن محمد نائب رئيس المركز ورئيسا قريتي ابا وطنبدي اسفرت الحملة علي إزالة وايقاف عدد 8 حالات تعدى على الأرض الزراعيه فى المهد بمساحه 1950 متر تقريبا بوحده ابا ووحده طنبدي عباره عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري وحفر اساسات وتم فك الاخشاب وازالة التعديات والتحفظ علي أدوات البناء في حضور مسئول الزراعه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي