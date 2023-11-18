باستثمارات 2 مليون جنيه.. المنيا تحتل المركز الأول بين في قروض "التنمية المحلية"

أكد وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعًا باستثمارات 2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعات بقروض 1.9 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعًا بقروض 1،8 مليون جنيه، ثم محافظة الوادي الجديد بعدد 73 مشروعًا باستثمارات 1،3 ملايين جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالى 575 مشروعًا بنسبة 62،5% من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت 85،7% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف،وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.