وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.

استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، والتي تم اطلاقها في 14 أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.

أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وطالب اللواء هشام آمنة علي ضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها

وفى بداية الاجتماع تابع اللواء هشام آمنة جهود محافظة دمياط في حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، وما تم إزالته من تعديات حتى الآن.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار اليوم جهود حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ التكليفات الرئاسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، ونفذت مراكز المحافظة المختلفة إزالات عدد من حالات التعدي المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.