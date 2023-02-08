الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز مغاغة يتفقد أعمال رصف منطقة شارع الزهور بالمنيا

رئيس مركز مغاغة يتفقد
رئيس مركز مغاغة يتفقد أعمال الرصف بشارع الزهور

قام د. محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا يرافقه محمد جمعة مدير التخطيط والمتابعة وعلي ابراهيم مسئول حى وسط بجولة تفقدية لموقع اعادة رصف شارع الزهور بحى وسط المدينة والذى يتم تحت اشراف مدرية الطرق والكبارى بالمنيا وهندسة طرق مغاغة ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة مغاغة والتي تعمل الدولة على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة. 

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وأوضح رئيس المركز أنه جار استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الانتقال لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي لاهالى مغاغة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم فى وجود محمد جمعة مدير التخطيط والمتابعة ومحمد رياض مدير الاشغالات ازاله كافه التعديات والارصفه المخالفه بشارع الزهور لعمل رصيف موحد لجميع الشوارع التي يتم رصفها بمدينه مغاغة وكذلك تمهيدها بالجليدر، لافتًا إلى أنه تم وضع الطبقة الرملية بالشارع وجار استكمال أعمال الرصف والانتهاء من هذه الأعمال حسب المواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية وكذلك لإظهار مدينه مغاغة بالشكل اللائق بها.

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وناشد رئيس المركز والمدينة مالكى السيارات الملاكى والأجرة عدم ترك سياراتهم بهذه الشوارع الجارى بها أعمال الرصف بها حتى لا يتعطل سير العمل وعدم الحاق أى أذى لسياراتهم نتيجه اعمال الرصف.

وأكد رئيس مركز ومدينة مغاغة أن هذه الجولات والمتابعات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة اعمال الرصف الجارية بالمدينه ضمن الخطة الموحده لعام 2022 /  2023 ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

رئيس مركز مغاغة بالمنيا أعمال الرصف بشارع الزهور حي وسط مدينة مغاغة الخطة الأستثمارية للعام المالي 2022 2023 الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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