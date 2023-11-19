"أرامكو السعودية" تُعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في الربع الحالي، مما يعزز مكانة شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة.

اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

وأوضح الأمير عبدالعزيز، أن حقل "الحيران" للغاز الطبيعي قد تم اكتشافه، حيث بلغ تدفق الغاز من بئر "الحيران - 1" نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى اكتشاف حقل "المحاكيك-2" بتدفق يصل إلى 0.85 مليون قدم مكعبة يوميًا.

مكمن "الجلة" في حقل "عسيكرة"

كما تم أيضًا اكتشاف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن بحقول مكتشفة مسبقًا، حيث تم الإعلان عن اكتشاف الغاز في مكمن "الجلة" في حقل "عسيكرة" بمعدل تدفق يصل إلى 46 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.

كما أوضح وزير الطاقة السعودي، أنه تم أيضًا اكتشاف مكمن إضافي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث بلغ تدفق الغاز من مكمن "عنيزة – أ" 15.5 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بنحو 460 برميلًا يوميًا من المكثفات.

مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج"

وجرى اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث بلغ تدفق الغاز 14 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بنحو 4،150 برميلًا يوميًا من المكثفات، وكذلك اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "الصارة" في حقل "الوضيحي" ومكمن "القصيباء" في حقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث بلغ تدفق الغاز من مكمن "الصارة" 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، ومن مكمن "القصيباء" 5.1 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بنحو 57 برميلًا يوميًا من المكثفات.