الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل اجتماع "أوبك" للتعامل مع تطورات سوق النفط العالمية

منظمة أوبك
منظمة أوبك

تستعد منظمة أوبك+ لعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمجموعة، للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ الإجراءات الازمة، والذي من المقرر ان يكون يوم 26 نوفمبر المقبل.

تفاصيل اجتماع اوبك للتعامل مع تطورات سوق النفط العالمية 

وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الاسبق، ان المنظمة لديها إمكانيات كبيرة تجعلها القادرة علي تحديد اسعار النفط من خلال جهاز فني وخبراء علي قدر كبير من المعرفة، وذلك لمنع حدوث انخفاض فجائي للأسعار وكذلك السيطرة علي ارتفاع فجائي للأسعار .

وتابع " يوسف" في تصريحات خاصة للدستور، انه في حالة استقرار الاوضاع في الشرق الاوسط، وحرب روسيا اتوقع ان تعود حركة التداول للطاقة لطبيعتها ومن ثم انتعاش الطلب علي النفط والطاقة.

فيما تعمل لجنة مجموعة "أوبك+" علي تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، و تقييم ظروف السوق عن كثب لمعالجة تطورات السوق، بناءً على التماسك القوي بين أوبك بلس .

كانت قد أقرت اللجنة قيام روسيا بتمديد تخفيضه الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023، بالإضافة لاستمرار السعودية في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وفي سياق منفصل اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية  للمجتمع المصرى  ، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسى من استراتيجية الوزارة  وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

واضاف الملا ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل  بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة  .

منظمة اوبك اجتماع اوبك للتعامل مع تطورات سوق النفط العالمية سوق النفط العالمية مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول هيئة البترول

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