الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية ترفع أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال خلال نوفمبر

النفط السعودي
النفط السعودي

قال متعاملون إن شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال خلال نوفمبر بما يتراوح بين 1 و2% مقارنة بالأسعار في أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب عليه.

وأضافوا أنه من ناحية أخرى خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لغاز البوتان 6% بسبب زيادة المعروض في منطقة البحر المتوسط.

وزاد سعر البيع الرسمي لأرامكو خلال شهر نوفمبر، للبروبان 10 دولارات إلى 610 دولارات للطن، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان 5 دولارات إلى 620 دولارًا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.

وأبقت سوناطراك على سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عند 560 دولارًا للطن، فيما انخفض سعر البيع الرسمي للبوتان 35 دولارًا ليصل إلى 535 دولارًا للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

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