السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طبعة جديد من كتاب "المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر" بقصور الثقافة

مظهر التقديس بذهاب
مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر"، للمستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين، وترجمة عدلي طاهر نور.

كتاب "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر"

الكتاب يقع في 470 صفحة، تضم 28 فصلا، يتناول خلالهم المؤلف أوضاع مصر في مناحي الحياة كافة خلال فترة حكم محمد علي باشا وما بعدها.

كما يصف المؤلف كل ما يخص حياة المصريين من سمات شخصية، احتفالات، وحتى أسلوب الحياة، من مأكل، مشرب، ملبس ومسكن بمنتهى الدقة، حتى الخرافات التي يؤمن بها الشعب المصري، حيث لم يترك شيئا لم يتحدث عنه.

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ويحتل الكتاب موقعا مهما في خضم الدراسات التي عنيت بالبحث في التاريخ الاجتماعي لمصر على مر العصور، ويتميز بوضوح منهجه، وسهولة تناوله لمجموعة العادات والتقاليد، ومختلف المكونات الأخرى المحددة للسياق المجتمعي للمصريين، ويرصد أيضا مختلف الفنون والآداب الشعبية التي شكلت ذائقة المجتمع المصري الذي تجنح فطرته دوما نحو كل جميل باعث على المحبة والسلام.

الكتاب يأتي ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران، في سلسلة "ذاكرة الكتابة" التي تعني بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، سكرتير التحرير محمود إسماعيل، غلاف العدد محمد أحمد مرسي.

كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"

كما صدر حديثًا عن السلسلة كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للمؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي، دراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق، وذلك ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر في سلسلة "ذاكرة الكتابة".

وتعد أهمية الكتاب في أنه يمثابة السجل التاريخي للحملة الفرنسية، حيث تتبع مسيرتها، وتابع تراجعها وزوالها، كما يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة كبيرة من البيانات والمنشورات التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي، ولقد كان تدوين الجبرتي لتاريخ هذه الفترة على هيئة يوميات قد وفر للباحثين والمهتمين بتاريخ مصر، العديد من التفاصيل الهامة من التي تقدم صورة واقعية للمجتمع المصري في ذلك الوقت، ويفتش الباحثون باستمرار في كتابات المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، لأنها من المصادر المهمة عند دراسة تاريخ مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني صدر حديث ا ترجمة الكتاب كتاب

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