أساسيات الخط العربي وإعداد الممثل ضمن الأنشطة الصيفية بثقافة أسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، شهدها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية بأسيوط.

من أبرز تلك الفعاليات ورشة تدريب الأطفال على أساسيات الخط العربي، قامت خلالها المدربة إيمان وهبة بتعليم الأطفال كتابة الخط الفارسي، إلى جانب ورشة لتبسيط قواعد اللغة العربية، أوضح خلالها محمد عبد الرحيم الفرق بين كتابة الجملة الأسمية والفعلية.

ولتشجيع الأطفال على القراءة قدمت هبة محمد ورشة حكي بعنوان "الصداقة طريق النجاح"، تلاها مسابقة ثقافية إشراف إسلام محمد.

وفي مرسم الطفل واصل الفنان إبراهيم حسين فعاليات ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين، وقدمت ميادة شريت ورشة لتعليم فنون الطباعة، بينما أعد القصر للفتيات ورشة تطريز، وآخرى لتعليم الخياطة باستخدام الباترون إشراف سوسن سيد.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذة من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، استكمل قسم المسرح ورشة إعداد الفنان الشامل الصغير لتعليم الأطفال فنون الإلقاء والأداء المسرحي للفنان حسن حسني، تلاها فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والتمثيل والشعر مع الفنان نصر الدين أحمد، بينما قدمت فرقة الفنون الشعبية عرضا فنيا بقيادة الفنان خالد نصر، تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي منها العصا، و فقرة التنورة المميزة، هذا إلى جانب تابلوه الحجالة وآخر من التراث النوبي.

وتشهد محافظة أسيوط التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، حراكا ثقافيا كبيرا مع باقي محافظات الإقليم خلال الفترة الماضية، حيث يقام فيها مبادرة الألف مبدع للكشف عن المواهب الشابة، في كافة مجالات الأدب والفنون، إلى جانب أنشطة مختلفة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في قرى المحافظة.