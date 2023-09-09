"تجليات سيناء في الإبداع المعاصر".. ندوة لقصور الثقافة بالشيخ زويد

شهد المجلس الشعبي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، انعقاد ندوة "تجليات سيناء في الإبداع المعاصر"، التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استكمالا للفعاليات التي تنظمها الهيئة بشمال سيناء تنفيذًا لمستهدفات الدولة بتحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة.

شارك بالندوة أدباء ومبدعو شمال سيناء، وهم الأديب د. صلاح فاروق، والشاعر مسعد بدر، وأدارها الشاعر حاتم عبد الهادي.

استهلت الندوة بحديث الشاعر حاتم عبد الهادي عن سيناء عند شعراء مصر والشعر السيناوي، وتطرق لذكر شعراء مصر الذين ألهموا تجليات المكان في أشعارهم ومنهم صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، وفاروق جويدة، وكذلك شعراء سيناء الشيخ محمد عايش عبيد، والشاعر حسونة فتحي، والشاعر محمد ناجي وغيرهم.

وفي حديثه تناول الشاعر مسعد بدر أدب البادية وأهم سماته وأعلامه ومنهم إبراهيم فايد وأبو يحيى التهامي، كما تحدث عن القصيدة الشعبية عند الشاعر عبد القادر عيد عياد، ورصد صورة سيناء في عدد من قصائد الشعر الشعبي السيناوي.

وأوضح د. صلاح فاروق في حديثه بعضا من معالم السرد في سيناء في تجربة الروائي عبد الله السلايمة وسامي سعد. وعلى هامش اللقاء ألقى الشاعر عبد القادر عيد عياد قصيدة مستلهمة لروح المكان وعاداته وتقاليده.

شهدت الندوة حضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وأقيمت بالتعاون بين الإقليم والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

كانت وزيرة الثقافة، قد التقت محافظ شمال سيناء، أمس الأول، بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة وقيادات الوزارة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

وشملت زيارة الوزيرة مدينة الشيخ زويد لافتتاح معرض للحرف اليدوية للمرأة السيناوية والحرف البيئية بالمدرسة الصناعية، وحضور الصالون الثقافي المُقام تحت عنوان "القضايا السكانية وجودة حياة الإنسان"، كما شملت افتتاح معرض للفنون التشكيلية، بقصر ثقافة العريش، نتاج عمل الورشة الصيفية المتخصصة للفئات العمرية كافة وحضور الاحتفالية الفنية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.