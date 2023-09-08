معرض السويس للكتاب يختتم فعالياته الثقافية بأمسية لشعر العامية

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض السويس الأول للكتاب، بأمسية شعرية بمشاركة ١٠ شعراء بعنوان: «شعر العامية في السويس».

وشارك في الأمسية بعض الشعراء الذين مثّلوا أجيالًا مختلفة، وهم: إبراهيم أبو سمرة - دولت عبدالعال - رشا الجندي - سمية نور الدين - علاء الدين علي - علي العربي - محمد عبد المعبود- محمود السنوسي- هاجر محمود، أدار الأمسية وشارك فيها عبود حداد.

وألقى الشعراء تباعًا بعض قصائد من إبداعاتهم، معبرة عن حركة الشعر في محافظة السويس.

واختتمت الأمسية التي كانت سجالًا بين الشعراء والجمهور الذي تفاعل بشكل لافت، وكان ختامًا رائعًا للفعاليات الثقافية التي استمرت على مدى أسبوعين، ليحقق معرض السويس الأول للكتاب، علامة بارزة في أهمية الكتاب، والمناقشات الثقافية عبر الفعاليات، التي تقدم للجمهور منتج أدباء وكتاب وأعلام مبدعين، ليكتمل التفاعل بوجود الكتاب والكاتب والقارئ.