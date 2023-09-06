"النيل للموسيقى" تشدو بأغاني التراث الشعبي بمعرض السويس للكتاب 

قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عرضًا فنيًا مميزًا، ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات معرض السويس الأول للكتاب، والمقام حاليا بممشى أهل السويس.

وتغنت الفرقة بمجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية التي تفاعل معها الحضور منها عند السواقي، آه يا ليل، ادلع يا حلو، يا أبو الطاقية، وغيرها من الأغنيات بقيادة الفنانة منال إبراهيم

كما تخلل الحفل المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، تقديم باقة من المواويل المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والأرغول، وسط تفاعل كبير من جمهور السويس.

وتشارك قصور الثقافة في ذلك المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، بأحدث إصداراتها هذا العام، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "ما قرأه المصريون منذ 4 آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، "سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، إضافة إلى آخر ما صدر من سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والدراسات الشعبية، والمسرح العالمي ومجموعتي الهوية وطه حسين وغيرها من إصدارات الهيئة القيمة التي تتاح للجمهور بأسعار مخفضة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة، هى إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

معرض السويس للكتاب�

معرض السويس للكتاب�