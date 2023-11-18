أكثر من 100 حدث وتظاهرة مؤيدة لفلسطين في بريطانيا اليوم

من المقرر تنظيم أكثر من 100 حدث وتظاهرة مؤيدة لفلسطين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في جميع أنحاء بريطانيا ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفق صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا

ويقول المنظمون للتظاهرات إنه سيتم تنظيم أكثر من 100 مسيرة مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الجارديان أن منظمو المسيرات المؤيدة لفلسطين، ووضعوا خططا اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع لندن، للقيام بتنظيم تظاهرات أصغر في القرى والبلدات والمدن بدلًا من تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقفات الاحتجاجية والاحتجاجات وجمع التبرعات والمسيرات في جميع أنحاء أحياء ومدن لندن بما في ذلك برمنجهام وكامبريدج وليفربول وأماكن أخرى اليوم السبت، وفقًا للمنظمين.

مطالب بريطانية لدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين وهي المنظمة الرئيسية للمسيرة، إن المسيرات نظمت لإظهار أن “الناس العاديين” يدعمون وقف إطلاق النار.

وقال بن جمال: “هذا السبت، سيخرج الناس العاديون في جميع أنحاء بريطانيا مرة أخرى لإظهار أن الغالبية العظمى منهم تدعم وقف إطلاق النار، وسوف يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون من ضرر لا يمكن تصوره وسيطالبون أيضًا بعدم نسيان الأسباب الجذرية للأزمة وهي الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري الذي تتبعه ضد الفلسطينيين”.

فيما قال متحدث باسم تحالف "أوقفوا الحرب"، إن المسيرات ستليها مظاهرة وطنية، حيث ستنظم مجموعات في جميع أنحاء البلاد مسيرات محلية للتحضير بشكل أساسي للمظاهرة الوطنية التي تمت الدعوة إليها.

من جهتها، أكدت شرطة العاصمة البريطانية إنه تم التخطيط لعملية شرطية “كبيرة” في العاصمة، وقالوا إنهم سيستهدفون عمليات الانتشار في المناطق "التي بها مجتمعات يهودية أو مسلمة كبيرة"، والتي قالوا إنها "لا تزال تعاني من زيادة عدم اليقين والخوف في ضوء الأحداث في الشرق الأوسط وتأثيرها هنا في لندن".