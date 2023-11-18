السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء يتفقد محتويات قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد محتويات قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر

قام مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بتفقد محتويات القافلة الإنسانية التي سيطلقها صندوق تحيا مصر بعد قليل لدعم أهالينا بقطاع غزة.

وأضاف الوزراء، خلال فعاليات إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالي غزة، اليوم السبت، أن القافلة تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي إطلاق القافلة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، ولفيف من  الوزراء ومسئولي صندوق تحيا مصر الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

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