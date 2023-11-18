السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الشرطة الأمريكية 40 شخصا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت  صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن  الشرطة الأمريكية، باعتقال 40 شخصا، وإصابة اثنين من رجالها، بعد أن اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أحد المباني داخل حرم جامعة "ميشيجان" الأمريكية في منطقة "آن أربور".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر متظاهرين وهم يدفعون الشرطة إلى داخل مبنى "روثفين" الإداري، الذي يضم مكاتب رئيس الجامعة، سانتا اونو.

وقالت نائبة رئيس الشرطة، ميليسا أوفيرتون أن حوالي 200 شخص دخلوا المبنى بعد ذلك.

وبمجرد الدخول، هتف المتظاهرون مطالبين الجامعة بالانسحاب من إسرائيل ولوحوا بأعلام فلسطينية كما يظهر في الفيديو.

وكانت صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية ذكرت في وقت سابق اليوم أن مئات المتظاهرين، اقتحموا المبنى الإداري بجامعة ميشيجان الأمريكية مساء الجمعة لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وأضافت الصحيفة، أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخول إلى المبنى.

وأغلق العديد من رجال شرطة، مدخل المبنى في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكانت جماعة دعم الفلسطينيين طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة" قد أعلنت هذا الأسبوع عن الاحتجاج الطارئ "للمطالبة بأن تنسحب الجامعة من الشركات التي تمول وتشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقال متحدث باسم الجامعة في وقت لاحق إنه تم إخلاء المبنى الإدارة بسلام.

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تمول العمليات العسكرية في إسرائيل

وفي وقت سابق، اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيجان الأمريكية، مساء الجمعة؛ لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخول إلى "روثفين هول"، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة سانتا أونو والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.

وأعلنت جماعة دعم الفلسطينيين "طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة" هذا الأسبوع عن الاحتجاج الطارئ "للمطالبة بأن تنسحب الجامعة من الشركات التي تمول وتشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

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الشرطة الأمريكية 40 شخصا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

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