السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتقل 7 عمال من "الجبعة" بقطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 7 عمال من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم في قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاختلال اقتحمت الجبعة وداهمت منزلا يعود لاحد المواطنين من عائلة مشاعلة، واعتقلت سبعة عمال، دون معرفة اسمائهم .

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 21 مواطنًا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: محمد اكرم زغير، وعمار مطلق زغير، وصهيب علي الجنيدي، ودياب موسى الجنيدي، ومحمود عزام الحداد، وحمد ذياب الزغير، ومهند القواسمة، وقتيبة القواسمي، وخالد السعو، ونور الصرصور، وحذيفة الجعبري، وعثمان القواسمي، وعبد الله محمد القواسمي، ومنجد القواسمة، وسامر دويك، وسميح الجعبري، وحسام ازغير، ووجيه فنون.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت محمد علي الحموز، كما داهمت بلدة يطا جنوبا واعتقلت محمد عبد الجواد أبو تركي، لافتة إلى أن قوات الاحتلال فتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

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منظمة الصحة العالمية تُجدد دعوتها لإنهاء الصراع في غزة

 

الاحتلال يقصف شقق في خان يونس

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لاستشهاد 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

 

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