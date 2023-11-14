الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: ضغوط متزايدة على "زعيم العمال" لدعم وقف إطلاق النار بغزة

كير ستارمر
كير ستارمر

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، أن  كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني سيقاوم الضغوط التي يمارسها نوابه لدعم وقف إطلاق النار في غزة في خطوة قد تؤدي إلى واحدة من أهم عمليات التمرد لقيادته.

ويدعم زعيم حزب العمال البريطاني تعديلاً على خطاب الملك ينتقد فيه الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حملتها العسكرية، لكنه لن يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الذي يريده ما يقرب من ربع حزبه البرلماني.

وطلب مسؤولو حزب العمال من نواب الحزب التصويت لصالح اقتراحهم مع الامتناع عن التصويت على اقتراح من الحزب الوطني الاسكتلندي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، موضحين أنهم سوف يقيلون أي نائب متمرد من خلال التصويت لصالح تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وتقول مصادر إن ستارمر يستعد لاستقالة ما لا يقل عن ثلاثة وما يصل إلى 15 من كبار المسؤولين بسبب هذه القضية، فيما سيكون أكبر تحدٍ لسلطته الداخلية منذ الأيام الأولى لقيادته. 

وقال مصدر عمالي: “ننتظر الاستقالات أفضل ما يمكن أن نأمله هو أن يفعل تعديل حزب العمال ما يكفي لتقليل الأعداد”.

آلاف المتظاهرين في واشنطن 

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محمد اشتية: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ومخططات إعادة احتلال غزة

تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن يوم الثلاثاء في “مسيرة من أجل إسرائيل” لدعم إسرائيل وإدانة معاداة السامية والمطالبة بالإفراج عن الرهائن، ومن المتوقع أن يشهد التجمع، الذي نظمته الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، 100 ألف شخص في الحدث الذي أقيم في ناشونال مول، وفقًا لتصريح صادر عن خدمة المتنزهات الوطنية.

وقال المنظمون في بيان: ستكون المسيرة من أجل إسرائيل فرصة لجميع الأمريكيين للتضامن مع شعب إسرائيل، وإظهار التزامنا تجاه أهم حليف لأمريكا في الشرق الأوسط، وإدانة الاتجاه المتزايد للعنف والمضايقات المعادية للسامية، والمطالبة أن يتم إطلاق سراح كل رهينة على الفور وبشكل آمن.

كير ستارمر الضغوط بريطانيا يمارس حزب العمال

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