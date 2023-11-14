الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنا مع أهل غزة.. نجمات الأوبرا بعلم فلسطين على مسرح الجمهورية (صور)

غادة آدم خلال الحفل
غادة آدم خلال الحفل

حرصت نجمات الأوبرا غادة آدم، وسارة ذكي، على ارتداء علم فلسطين، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، الذي أقيم على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك تضامنا مع أهالى غزة، والتنديد بأفعال قوات الاحتلال التي بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع بشكل مستمر، واستمرار قصف المدارس والمستشفيات.

كما حرص المايسترو حازم القصبجي، قائد الفرقة القومية العربية للموسيقى، على ارتداء بدلة سوداء بالكامل، حزنا على شهداء غزة.

نجوم الفرقه القومية يتغنون بالأعمال الوطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني على مسرح الجمهوريه

وحرص نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى، على تقديم مجموعة من الاعمال الحماسية والعاطفية خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو حازم القصبجي، تضامنا مع القضية الفلسطينية منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، اصبح الان عندي بندقية، يامسافر وحدك،  انا وانت ظلمنا الحب،  يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني.

أداء احمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة ادم

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

 

دار الأوبرا المصرية نجمات الأوبرا غادة آدم علم فلسطين مسرح الجمهورية حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

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