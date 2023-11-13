يقام الخميس.. الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

أعلنت إدارة الأوبرا المصرية، نفاد تذاكر حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل 16 نوفمبرالجاري، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى العربية

ويواصل المايسترو محمد الموجي، إجراء البروفات والتحضيرات الخاصة للحفل، إذ وضع برنامج فني مميز يضم العديد من الأعمال الوطنية، إضافة إلى مختارات نادرة لعمالقة الطرب الأصيل أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، والموسيقار محمد عبد الوهاب وسيد درويش ومنير مراد ومحمد عبد المطلب.

والحفل من أداء كلا من المطربين عاطف عبد الحميد، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، وأسماء كمال.

وكانت قد طرحت إدارة الأوبرا تذاكر الحفل، منذ عدة أيام ونفدت فور طرحها بالكامل بفئة واحدة قيمتها 120 جنيها.

شروط حضور الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي:

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- ممنوع التصوير.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.