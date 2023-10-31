الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روائع عمالقة الطرب في حفل الموسيقى العربية للتراث.. 16 نوفمبر

المايسترو محمد الموجي
المايسترو محمد الموجي

تستعد فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

تفاصيل وبرنامج حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم خلاله الفرقة مختارات نادرة لعمالقة الطرب الأصيل أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، والموسيقار محمد عبد الوهاب وسيد درويش ومنير مراد ومحمد عبد المطلب.

أداء كلا من المطربين عاطف عبد الحميد، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، وأسماء كمال.

سعر تذكرة حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث 

وفى سياق متصل طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل بفئة واحدة قيمتها 120 جنيهات.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي :

-تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- عنددخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء ملابس فورمال.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر  أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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