الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأوبرا" تحتفل بذكرى 30 يونيو.. أعمال وطنية للتراث بمعهد الموسيقى

أحد مقدمي الأوبرا
أحد مقدمي الأوبرا

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو تحت عنوان "ثورة شعب"، حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي أمسية وطنية فى الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية لكبار الملحنين منها مصر تتحدث عن نفسها- موسيقى يا ليلة العيد ل رياض السنباطي، حب الوطن- مصر يا أم الدنيا- الله يا بلادنا الله- يتنسمه الحرية لـ محمد عبد الوهاب، بالسلام ل محمد الموجي، أحلى بلد بلدي- على الربابة- يا حبيبتي يا مصر ل بليغ حمدي، ع الدوار ل أحمد صدقي، أنا المصري ل سيد درويش، بلدي أحببتك يا بلدي ل محمد فوزي، حبايبي مصر ل حلمي بكر، صورة ل كمال الطويل، مصر اليوم في عيد ل عمر الجيزاوي، بحبك يا مصر ل محمد سلطان... أداء أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيي صلاح، حنان الخولي، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقي، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل على جائزة الصوت الذهبي 2019 وجائزة الدكتورة رتيبة الحفني 2021. الحفني 2021.

الأحد اعمال وطنية أصل الح الحاصل الثامنة الحري الحرية الحفني

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