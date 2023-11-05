الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أطفال غزة".. نجوم الأوبرا يستعدون لطرح عمل غنائي تضامنا مع القضية الفلسطينية

نجوم الأوبرا خلال
نجوم الأوبرا خلال تسجيل الاغنية

يستعد مجموعة من كبار وشباب الموسيقيين فى دار الأوبرا المصرية، لتنفيذ عمل فني ضخم يحمل اسم "أطفال غزة" وهو عمل غنائي يعبر عن معاناة أطفال غزة، ودعما لأهالى فلسطين في محنتهم الجارية والأحداث الصعبة، بعد تعرضهم لانتهاكات واعتداءات وحشية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ويضع حاليا نجوم الأوبرا، اللمسات النهائية لخروج العمل إلى النور على أكمل وجه خلال الأيام القليلة المقبلة.

التفاصيل الكاملة لأغنية نجوم الأوبرا "أطفال غزة" لدعم القضية الفلسطينية

أغنية "أطفال غزة" من كلمات محمد عزت، والحان وغناء عمرو صفاء، ومن توزيع محمد عبد الودود، ووتريات محمد عبد الودود وعلى كوله، وتنفيذ وتريات المايسترو أحمد عامر، وايقاعات ماجد الصواف، صولو كوله إبراهيم كولة، جيتار مصطفى نصر، تشيللو  يحيى مهدي، وتسجيل Shankur Awe، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

هانى شاكر يدعم أهالى فلسطين بـ "الهوية عربي" 

وكان عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر قاموا بطرح اغانى جديدة تضامنا مع أهالي غزة، فى مقدمتهم الفنان الكبير هانى شاكر، الذي طرح مؤخرا أغنية "الهوية عربي"، تضامنًا مع أهالي غزة، وهي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتقول كلمات أغنية الهوية عربي، "أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصي.. رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة.. وفى حيفا ليا ذكرى وفى نابلس ألف قصة.. أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك.. خسران اللى يعاديكي ونهايته بكرة هالك.. الكل أكيد حزين فى رقابنا ألف دين.. وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك".

"أرض غزة" أحدث أغنيات محمد عدوية لدعم القضية الفلسطينية

ومن جانبه طرح المطرب محمد عدوية أغنية "أرض غزة"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهي من كلمات الشاعر محمد عبد الجابر، وألحان عبدالرحمن حامد، وتوزيع محمد روستم. 

وتقول كلمات أغنية أرض غزة، "وقالوا عليكي يا أرض غزه أن الشهاده عليكي لذه،  يشتاق لها الصابرين.. 

وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله.. لأننا ساكتين.. ياه ياه يا أرض غزه يا أرض طاهره. 

يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره.. حاسس ان اللي مات ده أبني كان نفسي احمي جسمي من أي ضربه.. 

هدموا المباني وكل مدني.. ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر.. يصرخ يقول أنا مش قادر.. الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

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