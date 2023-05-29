غادة آدم.. تأثرت بـ"الست" ولقبها سمير فرج بالشخصية المثالية للأوبرا (صور)

مع اقتراب التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل، برئاسة د.خالد داغر وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد أهم الأحداث الفنية التي يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، كل عام، كما ينتظره عشاق الموسيقى والطرب الأصيل وكبار النجوم من مصر والوطن العربي بأكمله، وكذلك مطربو ومطربات الأوبرا باعتباره وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر ويعتبرونه طريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي العريق.

بهذه المناسبة، يلقي «الدستور» الضوء فى تقارير منفصلة على نخبة من مطربي ومطربات الأوبرا الذين ينتظرهم الجمهور من العام للعام، من بينهم المطربة غادة آدم التى تعتبر دار الأوبرا المصرية بيتها الثاني، الذى تربت فيه فقد انضمت إلى كورال أطفال الأوبرا عام 1989، وبعد اتمام المرحلة الإعدادية التحقت غادة، بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

• تعلمت غادة، أصول الغناء مستعينة بأعمال كبار الملحنين أمثال موسيقار الأجيال عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وجمال سلامة، وهاني شنودة.

• كانت والدتها دائمة التشجيع والدعم لها طوال الوقت إيمانا بموهبتها، وكذلك الناقد السينمائي على أبو شادى، والفنان الكبير الراحل سمير صبري، الذى كان يستعين بها لاحياء الفقرات الفنية للبرنامج الشهير «هذا المساء»، وكذلك المايسترو الكبير صلاح غباشي الذى كان داعم دائم لها بمشاركتها فى حفلات «كلثوميات» على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات.

• حصلت غادة، على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية، وتعد حاليا لاتمام دبلومة الماچيستير فى علوم الموسيقى بأكاديمية الفنون.

• شاركت غادة، عام 2000 فى مهرجان «كازابلانكا للأغنية» فى المغرب، وفازت بالجائزة الكبرى والأولى عن أغنية «وصلنا للنهاية» الحان الموسيقار هانى شنودة، وفور عودتها إلى القاهرة احتفى بها دكتور سمير فرج، الذى كان رئيس دار الأوبرا المصرية آنذاك، وتم تكريمها بالشخصية المثالية من خلال إقامة حفل وتغنت فى الاحتفالية مع المطربة الكبيرة سعاد محمد.

• تم ترشيحها للمشاركة في مئوية كوكب الشرق السيدة «أم كلثوم» في فرنسا.

• قامت بتقديم أغنيات وفواصل المسلسل التاريخي الشهير «الفرسان» الذي تم إنتاجه 1994، من موسيقى وألحان جمال سلامة، والمسلسل إخراج حسام الدين مصطفى.

• حصلت “غادة” على جائزة التميز الخاصة فى مهرجان اوزبكستان للثقافة والفنون.

• غادة آدم، دائمة المشاركة فى حفلات المهرجانات الأوبرالية وبالأخص مهرجان الموسيقى العربية، فقد شاركت فى حفلات كبار نجوم الغناء أمثال عفاف راضي، وهانى شاكر، وعلي الحجار، ونادية مصطفى.

• مثّلت “غادة” مصر في معظم البلدان العربية والأوروبية كـ"المغرب، تونس، لبنان، تركيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا، والصين وغيرها…".