الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشرة الظهيرة| ضبط قضايا غسل أموال بـ172 مليون جنيه.. ومنتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم

الظهيرة
الظهيرة

 تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الجمعة، بين سياسية وعربية ورياضية، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

مصدر أمنى: ضبط قضايا غسل أموال بـ172 مليون جنيه خلال أسبوعين

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد المصدر الأمني، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المعنية كثفت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال.

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بعد فقدان فاتن الحلو لوزنها.. أمراض خطيرة تصيبك بالنحافة المفاجئة

تصدرت مدربة الأسود فاتن الحلو تريند البحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت مدربة الأسود فاتن الحلو، بعد تعرضها لوعكة صحية بجسم نحيف ويظهر في آخر ظهور لها أنها فقدت الكثير من الوزن ويظهر على ملامحها أعراض النحافة المفاجئة إثر ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.

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منتخب الشباب يواجه نظيره الجزائري في بطولة شمال إفريقيا

يسعى منتخب الشباب مواليد 2005 لتحسين وضعه في بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس حاليا، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم في ثاني مباريات الفراعنة الصغار ببطولة شمال إفريقيا للشباب، المقامة في تونس في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر بمشاركة 5 منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

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اليوم.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة فى بورسعيد

يعقد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، مؤتمرًا جماهيريًا اليوم الجمعة، في محافظة بورسعيد.

وأعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

شددت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصي المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصي، فيما منعت آخرين من الدخول.

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 دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة.. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم

مع بداية يوم الجمعة يحرص المواطنين على الإكثار من الأدعية والأذكار ويزداد التساؤل لمعرفة  دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة عبر جوجل، ويهتم آلاف من المسلمين حول العالم بالدعاء لأهالي فلسطين، وذلك منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، لهذا يتطلع الأشخاص للتعرف على دعاء إلى أهل فلسطين اليوم.

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أخبار الظهيرة سياسية وعربية ورياضية الساعات الأخيرة

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