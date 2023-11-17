اليوم.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى بورسعيد

يعقد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، مؤتمرًا جماهيريًا اليوم الجمعة، في محافظة بورسعيد.

وأعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وقال "هيكل" إن المؤتمر يُعقد في تمام الخامسة من مساء الجمعة، بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.

مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى بورسعيد

وأضاف "هيكل" أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وبإشراف عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد المستشار صفوت عبدالحميد، وعضو الهيئة العليا ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد "هيكل" أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس "الوفد"، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط، وبحضور نواب الحزب بمجلسيِّ النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدى وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت راية احتفالات الوفد بعيد الجهاد.