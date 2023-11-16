الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: "الوفد" دائمًا بجوار الشعب

عمرو عبد الباقي
عمرو عبد الباقي

قال عمرو عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: "إن حملة مرشحنا بها تنوع مختلف من شباب حزب الوفد الذين يحصلون على الدعم القوي من شيوخ الحزب، وأعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب".

ولفت إلى أنه لدى الحزب 27 لجنة شباب على مستوى الجمهورية تعتمد عليهم الحملة في إدارة الحملة الانتخابية، ومدربون بشكل كافٍ على ما يقومون به من حملات انتخابية ودعاية لمرشحنا الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية»: "لدينا تاريخ عريق في حزب الوفد، ودائمًا الحزب بجوار الشعب المصري بالكثير من القوانين التي تهم الشعب المصري، كما أننا لدينا بيئة خصبة لجذب الشباب من خلال حكومة الظل التي تشمل العديد من الشباب الداعمين والجاذبين للشباب في الشارع وإقناعهم بمرشحنا في العملة الانتخابية".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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