عبد السند يمامة يشكر الشركة المتحدة على مبادرتها: هذا عهدنا بها فى تحقيق الحيادية والشفافية

وجه المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد قرارها منح كل مرشح رئاسي عدد "١٠٠ دقيقة إعلانية" بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

وأضاف يمامه، قائلا "كل الشكر للشركة المتحدة وهذا عهدنا بها في تحقيق الحيادية والشفافية للعملية الانتخابية فى أهم استحقاق انتخابي على الإطلاق".

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه في إطار الإلتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت المتحدة للخدمات الاعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد "١٠٠ دقيقه إعلانية" بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

وأكدت الشركة أن ذلك يأتي دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الإنحياز إلى أحد.

كما أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.