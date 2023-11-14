الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة الدكتور عبد السند يمامة، إنه التحق بحزب الوفد عام 2004، مؤكدًا أنه لم ينتمي لأي جماعة أو مجموعة، طوال وجوده في الحياة السياسية والحزبية.

وأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال لقاء خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن حزب الوفد من الأحزاب العريقة في الحياة الحزبية بمصر، مشيرًا إلى أن معظم المصريين انتموا لحزب الوفد لأنه كان حزب الشعب.

وأشار إلى أنه أول ما أن ترشحه للإنتخابات الرئاسية، مضيفًا أن السياسة لها التزامات وقواعد ولا يمكن فصلها عن الاقتصاد والتشريع أيضًا.

عبد السند يمامة قصواء الخلالي المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حزب الوفد

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