نقيب الأطباء البيطريين: نحتاج إلى 10 آلاف طبيب للتخلص من العجز الحالي

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري يشرف على 50% على ما يأكله المواطن المصري من خلال مراقبة الجودة الصحية للبروتين الحيواني على مدار يومه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أنه منذ عام 1994 قد توقف تعيين الأطباء البيطريين، إلا في عام 2016 ضمن مسابقة.

وأضاف لدينا عجز في الأطباء البيطريين، مؤكدًا أن عدد الأطباء حاليًا 8000 طبيب بيطري على مستوى الجمهورية، وهذا عدد لا يكفي للإشراف على كل ما يتعلق بالإشراف على سلامة الأغذية.

ونوه أن الطبيب البيطري يمثل عصب الحفاظ على غذاء المصريين وسلامته، مضيفًا أننا نحتاج إلى 10 آلاف طبيب للتخلص من العجز الحالي.

وأكد أن قيامنا بدورنا الوقائي بالشكل الصحيح يوفر على الدولة أموالًا طائلة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على سلامة الغذاء.