الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": المساعدات الدولية لا تقارن بحجم الدعم المصري لأهالي غزة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

قال عوض الغنام، مراسل قناة "اكسترا نيوز" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير 650 طن من السلع الغذائية والإمدادات الطبية لمساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف مراسل “إكسترا نيوز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن المساعدات الدولية لأهالي غزة قليلة جدًا مقارنة بالدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الغنام، إلى أن استقبال المصابين من قطاع غزة، مازال مستمر خلال معبر رفح، مشيرًا أن سيارات الإسعاف تتجه مباشرة للمستشفيات بالعريش لتلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

برنامج "فى المساء مع قصواء" يذاع على شاشة cbc، من الساعة 9 مساءً، تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.

تناقش قصواء، أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

مراسل اكسترا نيوز قصواء الخلالي في المساء مع قصواء غزة قطاع غزة عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز اكسترا نيوز

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