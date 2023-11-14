تعليق ناري من قصواء الخلالي على تصريح وزير المالية الإسرائيلي يشأن التهجير القسري للفلسطينيين

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بأن الحل الأنسب للفلسطينيين هو التهجير.

وقالت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، إنه بدل التهجير الذي ترونه الأنسب، أليس من الأفضل وقف إطلاق النار على النساء والأطفال والمجازر التي ترتكب بشكل يومي؟.

ونوهت قصواء، أن مثل هذه التصريحات غير المسئولة ما هي إلا استفزاز للشارع العربي، مؤكدة أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية بكل المقاييس.

وأشادت برد وزير الخارجية سامح شكري، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي، والذي أكد أن مصر ترفض بشكل قاطع فكرة ومخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.