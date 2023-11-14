حملة المرشح فريد زهران: نقلنا ما يحدث في غزة للشارع العالمي (فيديو)

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن جزء كبير من جهود الحملة كانت موجهة لزيارة عدد من السفارات الأجنبية ومقابلة عدد من السفراء للدول الأوروبية من أجل إيصال انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن الهدف من هذه الزيارات إيصال ما يحدث في غزة للشارع العالمي.

ونوهت النائبة أميرة صابر عن زيارات السفارات الأجنبية، أننا لم نجد سوى "هز الرؤوس" ومقولة "نعرف ما يحدث"، الأمر الذي يفتح العديد من التساؤلات عن كيفية انفصال حكومات الدول الأوروبية عن شعبها.