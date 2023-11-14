حملة المرشح فريد زهران: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القضية الفلسطينية تشغل بال كل مصري في الوقت الراهن، وما يحدث في غزة من دمار وانتهاكات.

وأضافت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن الحملة تؤيد قرارات الرئيس السيسي لإحباط المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري.

وأشارت أميرة صابر إلى أن الجانب الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من محاور حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مُؤكدًة أهمية تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

ونوهت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أننا نرى لحظة لم نشاهدها تاريخيًا فيما يخص الصراعات المنتشرة في الشرق الأوسط.