الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة المرشح فريد زهران: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القضية الفلسطينية تشغل بال كل مصري في الوقت الراهن، وما يحدث في غزة من دمار وانتهاكات.

وأضافت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن الحملة تؤيد قرارات الرئيس السيسي لإحباط المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري.

وأشارت أميرة صابر إلى أن الجانب الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من محاور حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مُؤكدًة  أهمية تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

ونوهت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أننا نرى لحظة لم نشاهدها تاريخيًا فيما يخص الصراعات المنتشرة في الشرق الأوسط.

النائبة أميرة صابر المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران النائبة أميرة صابر الحيام اليوم

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