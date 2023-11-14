الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قُتلوا غدرًا من جيشهم".. مصطفى شردي يعلق على قتل إسرائيل للمحتجزين في غزة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

قال الإعلامي مصطفى شردي، إن هناك تقارير صحفية تشير إلى إحراق محتجزين أحياء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة بسبب القصف الموجه للمدنيين في القطاع.

وأضاف  شردي، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن حكومة إسرائيل متمثلة في رئيس الوزراء تحاول إلصاق التهمة للمقاومة الفلسطينية، الأمر الذي دفع حماس لنشر فيديوهات للمحتجزين قبل مقتلهم على يد الجيش الإسرائيلي خلال القصف العشوائي في الأيام الماضية.

وأشار شردي، إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي محاولة لتغطية فشلهم العسكري والإنساني، مؤكدًا أن الإعلام الغربي لا يرى هذه الجرائم للكيان المحتل.

مصطفى شردي غزة إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي الحياة اليوم

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