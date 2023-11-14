اللواء نصر سالم ينفعل على الهواء: "الأطفال الرضع بقوا حماس"؟

انفعل اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، على الهواء بسبب جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: قائلًا: “الأطفال الرضع بقوا حماس”؟.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن المقاومة الفلسطينية رغم كل التدمير في المباني، لم يستطع جيش الاحتلال الاجتياح البري لغزة.

وأضاف سالم، أن ما تفعله إسرائيل في غزة، هو إبادة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني يضلل ويكذب دائمًا، قائلًا: "هو ده الجيش الذي لا يقهر؟".

ونوه سالم، أن إسرائيل عسكريًا فشلت، والدليل على ذلك قتل أكثر من 11 ألف من المدنيين الفلسطنيين، بالإضافة إلى القصف بالطائرات وليس المواجهة ضد المقاومة.