اللواء نصر سالم: ما يفعله نتنياهو هو "شغل مجرمين وقتلة"

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاشل وهذا ما نشاهده من القصف العشوائي لغزة والمستشفيات والطواقم الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الدول ترفض التهجير القسري، ولا أحد يجرؤ على التفكير في التفريط في ذرة من تراب مصر.

وأضاف سالم، أن نتنياهو لا يعلم أهدافه من الحرب لغزة، فهو شخص لا يعي ما يفعله واصفًا ذلك بـ"بشغل مجرمين وقتلة".

ونوه اللواء نصر، بأن الحرب في غزة ليست في صالح إسرائيل، مضيفًا أن المقاومة وما تفعله مع الكيان المحتل، شيء مدروس ولديهم القدرة أن يتحملوا الحصار سنة.