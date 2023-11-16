الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية، والإدارات المعنية، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ونسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد.

وأكد أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد، لافتًا إلى تقديم كل الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

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بورسعيد استثمار محافظة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الخطة

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