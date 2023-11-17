الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الشباب يواجه نظيره الجزائري في بطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

يسعى منتخب الشباب مواليد 2005 لتحسين وضعه في بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس حاليا، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم في ثاني مباريات الفراعنة الصغار ببطولة شمال إفريقيا للشباب، المقامة في تونس في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر بمشاركة 5 منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره منتخب الجزائر، في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا، في اللقاء المحدد له يوم الثالثة عصر اليوم الجمعة  على نفس الملعب فى محاولة من جانب وائل رياض المدير الفنى لتحسين الأوضاع وتحقيق أول فوز.

ويأمل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، فى تحقيق الفوز على منتخب الجزائر في لقاء اليوم، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة، بعد أن فقد نقطتين في المباراة الأولى أمام ليبيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى حين يتواجد المغرب فى الصدارة ببعدما حقق الفوز فى أول مباراتين له ورفع رصيده إلى 6 نقاط.

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005، في فخ التعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاءالماضى على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

وتضم قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

منتخ بطولة شمال افريقيا قائمة منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة إفريقيا وائل رياض اتحاد

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